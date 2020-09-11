На следующей неделе суд рассмотрит еще два иска о результатах выборов Рижской думы

В понедельник, 14 сентября, Административный окружной суд в рамках письменных процессов рассмотрит иски партии "Альтернатива" и двух депутатов партии "Согласие" об отмене утверждения результатов внеочередных выборов в Рижскую думу, сообщили в суде.

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Ранее суд оставил эти иски без продвижения, потому что заявители не уплатили госпошлину за возбуждение дела в суде в размере 30 евро, однако сейчас это сделано, поэтому иски будут рассмотрены.

Рассмотрение обоих дел пройдет 14 сентября, а решение суда будет доступно 15 сентября.

В свою очередь сегодня суд рассматривает аналогичный иск Русского союза Латвии, решение по нему будет доступно 14 сентября.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение отклонить все поданные партиями жалобы, касающиеся результатов внеочередных выборов в Рижскую думу, и не отменять результаты выборов как на отдельных участках, где были зафиксированы нарушения, так и в столице в целом.

С заявлениями в ЦИК, оспаривая результаты выборов, обратились четыре партии - "Новое Согласие", "Согласие", Русский союз Латвии и "Альтернатива".

В заявлениях указывалось на обнаружение на избирательных участках более 600 непроштампованных конвертов с бюллетенями, которые в связи с этим были признаны недействительными. Также некоторые избиратели, подавшие заявки на голосование по месту жительства, не смогли принять участие в выборах, поскольку к ним не пришли представители избирательной комиссии.