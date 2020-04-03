На следующей неделе температура воздуха может повыситься до +15..+20 градусов

В ближайшие дни в Латвии будет преимущественно солнечно, на следующей неделе температура воздуха резко повысится, прогнозируют синоптики.

В выходные еще будет прохладно, в воскресенье на рассвете температура воздуха может опуститься до -1..-5 градусов. В субботу местами возможны осадки, в основном в виде снега.

На следующей неделе синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду. В самые теплые дни температура воздуха может повыситься до +15..+20 градусов, прохладнее будет на побережье Курземе и Видземе. Тем не менее по ночам местами температура воздуха будет опускаться чуть ниже нуля.

По прогнозам синоптиков, апрель в Латвии станет девятым месяцем подряд, когда средняя температура воздуха превышает норму.