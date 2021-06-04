На следующей неделе устроят пробные киносеансы для проверки работы ковид-сертификатов
Foto: LETA

На следующей неделе в качестве пилотных проектов будет организовано несколько киносеансов, концертов на свежем воздухе и театральных представлений для привитых, переболевших Covid-19 или предъявивших негативный результат теста на коронавирус, сообщает LETA.

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Мероприятия должны помочь на практике проверить работу сертификатов и помочь разработать принципы безопасного проведения таких мероприятий в том числе для невакцинированных жителей.

10 июня пройдут два киносеанса в Forum Cinemas, 11 июня — концерт в зале Dzintari, 12 июня — два театральных представления в Валмиерском театре драмы, а 13 июня — выставка на открытой террасе центра культуры и отдыха Hanzas perons.

Зрителям будут предлагаться фиксированные места, а билеты будут персонализированы. Ковид-сертификат или негативный тест будут проверяться на входе. В помещениях будет контролироваться качество воздуха.

С 15 июня планируется разрешить привитым и переболевшим посещать культурные мероприятия. В то же время идет работа над тем, чтобы мероприятия могли возобновиться и для смешанной аудитории, где есть непривитые, например, дети.

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