На следующей неделе устроят пробные киносеансы для проверки работы ковид-сертификатов

На следующей неделе в качестве пилотных проектов будет организовано несколько киносеансов, концертов на свежем воздухе и театральных представлений для привитых, переболевших Covid-19 или предъявивших негативный результат теста на коронавирус, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Мероприятия должны помочь на практике проверить работу сертификатов и помочь разработать принципы безопасного проведения таких мероприятий в том числе для невакцинированных жителей.

10 июня пройдут два киносеанса в Forum Cinemas, 11 июня — концерт в зале Dzintari, 12 июня — два театральных представления в Валмиерском театре драмы, а 13 июня — выставка на открытой террасе центра культуры и отдыха Hanzas perons.

Зрителям будут предлагаться фиксированные места, а билеты будут персонализированы. Ковид-сертификат или негативный тест будут проверяться на входе. В помещениях будет контролироваться качество воздуха.

С 15 июня планируется разрешить привитым и переболевшим посещать культурные мероприятия. В то же время идет работа над тем, чтобы мероприятия могли возобновиться и для смешанной аудитории, где есть непривитые, например, дети.