На следующей неделе в Болдерае не будет горячей воды
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Во вторник, 26 мая, в рижском районе Болдерая будет проводиться гидравлическая проверка теплосетей. В это время не будет горячей воды, сообщила агентству LETA представитель Rīgas siltums Линда Ренце.

Проверка будет проводиться для того, чтобы своевременно подготовиться к следующему отопительному сезону. Планируется, что подача горячей воды будет возобновлена уже во вторник вечером — кроме тех мест, где будут найдены повреждения.

Проверена будет также газовая котельная на улице Гобас, 33.

Вода начнет постепенно охлаждаться до 45 градусов уже в понедельник вечером. Это сделано для предотвращения утечек теплоносителя.

Rīgas siltums предупреждает — во время проверок теплосети становятся объектами повышенной опасности, давление в них достигает 10 атмосфер.

Если во время проверки где-то прорвет трубу, об этом нужно сообщить по номеру 800 000 90.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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