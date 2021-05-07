На следующей неделе в центрах вакцинации введут специальный час для пожилых людей

С 10 мая в центрах вакцинации будет введен специальный час для пожилых людей — с 9 до 10 утра они смогут пройти вакцинацию по принципу свободной очереди без предварительной записи, сообщил в социальных сетях министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С 3 мая каждый житель Латвии имеет возможность сделать прививку от Covid-19, то есть начиная с этой недели принцип приоритетных групп перестал действовать. Однако, по мнению министра, по-прежнему важно обеспечить приоритетный доступ к вакцинации для тех групп населения, у которых есть риск более тяжелого течения болезни или смерти в случае Covid-19.

"В случае возможной волны заболеваемости, а эпидемиологические показатели, к сожалению, продолжают ухудшаться, в наибольшей степени рискуют пожилые люди", — пояснил Павлютс.