На следующей неделе в Доме конгрессов заработает единый центр поддержки для жителей Украины

Сегодня Рижская дума приняла решение создать в Доме конгрессов единый центр поддержки для жителей Украины. Центр откроется уже на следующей неделе.

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Центр создается с целью предоставления в одном месте любой возможной помощи гражданам Украины и их семьям, которые покидают Украину или не могут вернуться туда из-за развязанной Россией войны.

Как сообщает Управление коммуникации Рижской думы, центр откроется на следующей неделе. Он будет работать по принципу агентства одной остановки, таким образом, украинские беженцы смогут получить все необходимые услуги или консультации государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций в одном месте по прибытии в Латвию.

В центре поддержки самоуправление в первую очередь будет оказывать социальную помощь и решать вопросы, связанные с образованием. Здесь будут работать социальный работник, специалист по обслуживанию клиентов, а также специалист по образованию.

Социальный работник поможет оформить заявление на получение пособий и социальной помощи, а специалист по вопросам образования будет предоставлять консультации о порядке записи детей в школу и детский сад. Кроме того, в центре поддержки будут выдавать продуктовые наборы.

В едином центре поддержки также будет работать Государственная пограничная охрана, задачей которой станет обработка данных о людях, прибывших в Латвию.

Независимо от того, каким путем человек прибыл в Латвию — самостоятельно или с помощью друзей и родственников, об этом нужно безотлагательно сообщить пограничнику. Получить помощь в центре смогут и те жители Украины, которые уже уведомили пограничников о своем прибытии в Латвию, так и те, кто до сих пор этого не сделал.

Координация жилищных вопросов возложена на специалистов Государственной пожарно-спасательной службы.

Специалисты Управления по делам гражданства и миграции помогут на месте разобраться с визами и документами, удостоверяющими личность. Государственное агентство занятости будет предоставлять консультации по вопросам трудоустройства.

Вопросы о визитах к семейным врачам и вакцинации против Covid-19 будут координировать специалисты Национальной службы здравоохранения. Спектр предлагаемых услуг и помощи будет постепенно расширяться и адаптироваться к потребностям людей, нуждающихся в помощи.

Центром поддержки будет руководить директор Центра жителей микрорайонов Райвис Кнокс.