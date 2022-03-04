На следующей неделе в Доме конгрессов заработает единый центр поддержки для жителей Украины
Foto: LETA

Сегодня Рижская дума приняла решение создать в Доме конгрессов единый центр поддержки для жителей Украины. Центр откроется уже на следующей неделе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Центр создается с целью предоставления в одном месте любой возможной помощи гражданам Украины и их семьям, которые покидают Украину или не могут вернуться туда из-за развязанной Россией войны.

Как сообщает Управление коммуникации Рижской думы, центр откроется на следующей неделе. Он будет работать по принципу агентства одной остановки, таким образом, украинские беженцы смогут получить все необходимые услуги или консультации государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций в одном месте по прибытии в Латвию.

В центре поддержки самоуправление в первую очередь будет оказывать социальную помощь и решать вопросы, связанные с образованием. Здесь будут работать социальный работник, специалист по обслуживанию клиентов, а также специалист по образованию.

Социальный работник поможет оформить заявление на получение пособий и социальной помощи, а специалист по вопросам образования будет предоставлять консультации о порядке записи детей в школу и детский сад. Кроме того, в центре поддержки будут выдавать продуктовые наборы.

В едином центре поддержки также будет работать Государственная пограничная охрана, задачей которой станет обработка данных о людях, прибывших в Латвию.

Независимо от того, каким путем человек прибыл в Латвию — самостоятельно или с помощью друзей и родственников, об этом нужно безотлагательно сообщить пограничнику. Получить помощь в центре смогут и те жители Украины, которые уже уведомили пограничников о своем прибытии в Латвию, так и те, кто до сих пор этого не сделал.

Координация жилищных вопросов возложена на специалистов Государственной пожарно-спасательной службы.

Специалисты Управления по делам гражданства и миграции помогут на месте разобраться с визами и документами, удостоверяющими личность. Государственное агентство занятости будет предоставлять консультации по вопросам трудоустройства.

Вопросы о визитах к семейным врачам и вакцинации против Covid-19 будут координировать специалисты Национальной службы здравоохранения. Спектр предлагаемых услуг и помощи будет постепенно расширяться и адаптироваться к потребностям людей, нуждающихся в помощи.

Центром поддержки будет руководить директор Центра жителей микрорайонов Райвис Кнокс.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Голосуй за самую красивую монету 2021 года и выигрывай!
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?