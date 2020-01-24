На следующей неделе в Латвии будет больше дождей и снега

На следующей неделе в Латвии снег и дождь будет идти чаще, прогнозируют Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии и модель Global Forecast System.

В субботу ожидается частичная облачность без существенных осадков, а в воскресенье будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха составит до +6 градусов, ночью на дорогах возможен гололед.

Со вторника усилится влияние циклонов, осадки будут чаще. Температура воздуха на следующей неделе составит от 0..+6 градусов, по ночам местами будет подмораживать.