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Foto: Shutterstock

На следующей неделе в Латвии станет заметно теплее, температура воздуха может подняться до +25 градусов, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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Ожидается переменная облачность и мало осадков. В начале недели во многих районах возможны кратковременные дожди, впоследствии кратковременные дожди ожидаются только в отдельных районах, а в воскресенье на территорию Латвии может прийти холодный атмосферный фронт с обширной зоной осадков. Будет дуть преимущественно умеренный западный, юго-западный ветер.

Температура воздуха в течение недели будет повышаться, будет увеличиваться и атмосферная влажность. С середины недели температура по ночам не будет опускаться ниже +10..+15 градусов, а максимальная температура воздуха в пятницу и субботу может подняться до +20..+25 градусов.

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LETA

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Source

LETA
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