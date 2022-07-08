На следующей неделе в Латвии увеличится влияние циклонов, придут ливни

В конце этой недели погоду в Латвии будет определять область низкого давления, а в начале следующей недели в страну прибудет активный циклон, который может принести сильный дождь и ветер, сообщается в последних прогнозах погоды.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ближайшие дни в Латвии ожидается дождь, иногда будет лить только местами и кратковременно, а в некоторые дни ожидаются более сильные и продолжительные дожди, в том числе и грозы.

В субботу и воскресенье в Латвии будет облачно, время от времени будет выглядывать солнце, во многих местах пройдут кратковременные дожди, а местами возможны также ливни и грозы.

В субботу будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, в воскресенье — слабый переменный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +8..+16 градусов, днем достигнет +18..+23 градусов.

В понедельник с юго-востока приблизится циклон, который может принести в Латвию сильные дожди и ветра, возможно также грозы. Уже во второй половине недели погоду будет определять другой циклон.

Температура воздуха на следующей неделе будет похожа на нынешнюю. Дождливые дни будут прохладней, а ночи будут чуть теплее тех, что на этой неделе.