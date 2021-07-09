На следующей неделе в Латвии возможна жара до +35 градусов

В воскресенье, 11 июля, в Латвии станет немного прохладнее, но на следующей неделе жара может усилиться до +35 градусов, сообщает агентство LETA со ссылкой на текущие прогнозы синоптиков.

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В субботу воздух прогреется до +28..+33 градусов, прохладнее будет на западе Курземе, где температура воздуха не превысит +23..+27 градусов. В западных и центральных районах страны возможны кратковременные дожди и грозы. Порывы южного ветра усилятся до 9-14 метров в секунду.

В воскресенье жара немного отступит, температура воздуха составит +26..+30 градусов, в прибрежных районах местами - только +23 градуса. Будет дуть слабый ветер. В отдельных восточных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

С понедельника, 12 июля, жара снова усилится. Температура воздуха может повыситься до +35 градусов. С наибольшей вероятностью самыми жаркими днями станут вторник, среда и четверг. После этого на территорию страны могут поступить более прохладные воздушные массы с запада, но существует риск, что экстремально сильная жара сохранится на более длительный период.

В самые теплые ночи температура воздуха не будет опускаться ниже +18..+24 градусов.

В целом по стране будет мало осадков, но в отдельных местах возможны очень сильные грозовые ливни.

В ближайшие дни будут побиты температурные рекорды. Существует высокая вероятность, что июль-2021 станет самым жарким в истории Латвии.