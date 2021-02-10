На следующей неделе в Латвию придет оттепель

В конце нынешней недели и на следующей неделе на территории Латвии ожидаются температурные колебания, возможно наступление оттепели, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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Погодные условия будет определять антициклон, поэтому будет мало осадков, ожидается солнечная погода.

До начала следующей недели только в некоторых районах страны, преимущественно в Видземе и Латгале, температура воздуха по ночам может опускаться до -20 градусов. В Курземе уже в конце этой недели может потеплеть до +2 градусов. Возможно, что в течение следующей недели максимальная температура на территории всей страны составит -2..+3 градуса, хотя по ночам и утром мороз будет усиливаться.