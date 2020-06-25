На следующей неделе в Риге начнут курсировать маршрутки; скидок на проезд больше не будет
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С 29 июня в Риге вновь будут курсировать маршрутки, но в дальнейшем перевозить пассажиров по городу они будут только по рабочим дням, сообщили агентству LETA на предприятии Rīgas Satiksme.

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Одновременно с понедельника вступят в силу изменения в нумерации ряда микроавтобусов, так как льготы на проезд в них действовать больше не будут.

Номер маршрутки 203 сменится на 303, 204 — на 304, 209 — на 309, 214 — на 314, 224 — на 324, 233 — на 333, 263 — на 363, а 271 — на 371.

Маршрутка номер 300 "Привокзальная площадь — Вецдаугава" будет курсировать и по рабочим дням, и по выходным.

Маршруты будут обслуживать микроавтобусы оранжево-белого и сине-белого цвета.

Движение маршруток в Риге было приостановлено с началом пандемии Covid-19.

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LETA

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LETA

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