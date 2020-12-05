На следующей неделе VID проведет семинар для самозанятых и плательщиков патентной платы о пособиях по простою
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Служба госдоходов (VID) на следующей неделе, 8 декабря, проведет онлайн-семинар для самозанятых лиц и плательщиков патентной платы о поддержке в виде пособий по простою, сообщили агентству LETA в VID.

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С целью оказания помощи экономически активным жителям в период ограничений из-за Covid-19 Кабинет министров утвердил правила, предусматривающие меры поддержки для разных групп населения. Выплату пособий обеспечивает VID.

Чтобы более подробно рассказать самозанятым лицам и плательщикам патентной платы о возможностях получения пособий по простою, VID проведет удаленный семинар. В ходе мероприятия будет предоставлена информация о размере пособия по простою и условиях его получения, правилах подачи заявки в Системе электронного декларирования, а также наиболее частых ошибках при подаче заявок и способах их избежать.

Онлайн-семинар пройдет 8 декабря в 14:00 и будет доступен на страничке VID в Facebook и Youtube.

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LETA

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LETA

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