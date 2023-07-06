На следующей неделе во время гидравлической проверки будет отключена горячая вода в столичных районах Вецмилгравис, Зиепниеккалнс и Торнякалнс, сообщает Rīgas siltums.

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Чтобы вовремя подготовиться к отопительному сезону, выявить возможные повреждения тепловых сетей, которые в случае поломки зимой создадут проблемы с доступом к горячей воде и отоплению, Rīgas siltums проведет проверку гидравлической безопасности теплосетей.

В Вецмилгависе горячей воды не будет во вторник, 11 июля. В Зиепниеккалнса и Торнякалнсе — в среду, 12 июля.

Чтобы горячий теплоноситель не просочился в окружающую среду в случае повреждения тепловых сетей, перед проверкой его охлаждают до плюс 45 градусов, поэтому температура горячей воды начнет снижаться уже в вечером предыдущего дня.

Гидравлические испытания проводятся в течение одного дня. Подача горячей воды будет восстановлена ​​уже вечером того же дня. В местах обнаружения повреждения тепловых сетей возможны перебои с подачей горячей воды до устранения повреждения.