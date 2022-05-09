На содержание автодорог зимой было потрачено более 25 млн евро

На содержание государственных автодорог Латвии в зимний период 2021-2022 г. было потрачено 25,7 млн евро, сообщило ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU). Сезон окончен и дежурство в круглосуточном режиме тоже прекращено, добавили в компании.

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Подсчитано, что всего за минувший зимний сезон противоскользящими материалами было обработано более 490 000 километров автодорог, уборка снега с одновременной обработкой была произведена на дорогах общей протяженностью 338 400 километров, очистка от снега проезжей части - на 133 700 км.

При этом в LAU указывают, что согласно информации Латвийского центра геологии и метеорологии, минувшая зима была второй самой влажной за всю историю метеонаблюдений - температура воздуха часто колебалась у отметки "0", в связи с чем на дорогах быстро образовывалось обледенение и нужно было проводить их обработку.

Также в компании напоминают, что на территории Латвии был сильный мороз, длительный снегопад и метель, в результате чего местами высота сугробов достигала одного метра. Были зимой и бури, когда скорость ветра достигла 30 метров в секунду, создавая экстремальные условия езды для водителей.

На ежедневное содержание автодорог в период 2020-2021 г. было потрачено 22,7 млн евро, а в 2019 -2020 году - 8,8 млн евро.