На содержание и ремонт улиц Риги нужны дополнительно 4,2 млн евро
Foto: LETA

Департамент сообщения Рижской думы просит дополнительно 4,2 млн евро на содержание улиц. Эти средства необходимы, чтобы ликвидировать ямы, отремонтировать тротуары и произвести другие работы, включая уборку снега и применение противоскользящих материалов для обработки улиц зимой.

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Около 3,7 млн евро из этой суммы пойдут на содержание улиц, 0,5 млн евро — на содержание тротуаров.

Если запрошенные средства будут выделены, это освободит фискальное пространство для департамента в бюджете следующего года. Если же средства не будут выделены, то необходимые работы придется оплатить из бюджета следующего года, указал департамент.

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LETA

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LETA
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