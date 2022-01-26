На содержание рижских улиц в этом году выделят 24 млн евро

В этом году на содержание дорожной инфраструктуры в Риге планируется выделить на семь миллионов евро больше, чем в 2021 году, сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Таким образом в этом году это будут 24 млн евро. Эти средства пойдут на все необходимые работы, начиная с чистки улиц от снега, заканчивая латанием ям и обновлением горизонтальной разметки. При этом вице-мэр Риги Вилнис Кирсис неоднократно подчеркивал, что ежегодно на эти цели необходимы 40 млн евро.

В среду, 26 января Рижская дума приняла бюджет. Расходы на 2022 году на неполные 160 млн евро превысят доходы. Планируется, что доходы в этом году составят 995,8 млн евро, а расходы - 1,15 млрд евро. Разницу планируется покрыть из оставшихся в бюджете средств за прошлый год, а также за счет займов.