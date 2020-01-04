На содержание восточной пограничной зоны потребуется 5,5 млн евро

На содержание восточной приграничной полосы в Латгале в течение следующих четырех лет потребуется 5,5 млн евро, свидетельствует объявление на сайте Бюро по надзору за закупками.

В конкурсе на право проведения работ по содержанию приграничной полосы, в том числе ремонта забора, обновления дорожного покрытия и других работ, в течение последующих четырех лет победило полное товарищество RRCI, состоящее из компаний Rubate и RCI Gulbene. Его оборот в 2018 году составил 2 551 174 евро, а прибыль - 1775 евро.

Договор подразумевает содержание в порядке государственной пограничной зоны в Даугавпилсском, Лудзенском и Вилякском краях.