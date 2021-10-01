На создание первого в Латвии банка материнского молока пожертвовали почти 97 тысяч евро

В рамках благотворительной кампании Katra lasīte palīdz augt (Каждая капелька помогает расти) собрали почти 97 тысяч евро на создание банка материнского молока. На эти деньги начнется закупка оборудования, до 24 ноября организаторы хотят собрать еще 50 тысяч евро. Банк материнского молока помогает выходить детей, рожденных раньше срока.

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В банках материнского молока матери, кормящие грудью, могут пожертвовать свое молоко тем женщинам, у которых не хватает своего.

Сейчас Латвия — единственная страна Европы, у которой нет своего банка материнского молока. Для создания банка нужны 15 разных установок, в том числе пастеризатор, морозильники, лабораторное оборудование для микробиологического анализа молока, пакеты-рефрижераторы для транспортировки и емкости для хранения молока.

Работа над созданием местного банка молока началась несколько лет назад — тогда в Клинику неонатологии Детской больницы доставили анализатор и сонификатор молока. Минздрав занимается решением юридических и организационных вопросов, чтобы Банк материнского молока в Латвии мог работать с соблюдением всех мер безопасности, а также предоставил ежегодное финансирование работы банка в размере 76 тысяч евро.

Пожертвовать деньги на создание банка материнского молока можно в ящиках для пожертвований у касс в магазинах Rimi, купив специальные продукты кампании, или перенаправив сбережения к карту Mans Rimi. Поддержать создание Банка материнского молока можно также на сайте Фонда детской больницы.