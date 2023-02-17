На средства, собранные через Stopify, в Украину отправили спальные мешки
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На средства, собранные на стриминговом сервисе пожертвований Stopify, для поддержки Вооруженных сил Украины в Украину отправлено 100 больших спальных термомешков. В мешки также поместили поддерживающие рисунки от латвийских школьников, сообщила представитель Stopify Элина Абелите.

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Спальные мешки Carinthia Sleeping Bag Defence 4 позволяют сохранять комфортную температуру на морозе до -15 градусов. Их отправят подразделениям, которые сейчас сражаются под Бахмутом.

Рисунки передали ученики Рижской украинской средней школы, Рижской начальной школы Оскара Калпака и Елгавской Государственной гимназии Спидолы.

"В предыдущих посылках на средства, собранные в Stopify, мы обеспечивали технические потребности — автомобили, квадрициклы, дроны, приборы ночного видения, генераторы; в этот раз отправляем тепло — как физические — спальные мешки, так и эмоциональное — детские пожелания, которые согреют и укрепят боевой дух солдат", — сказал автор идеи Stopify Марис Упениекс.

Всего за три месяца работы Stopify на платформу подписались более 5940 человек из 46 стран. С их помощью удалось собрать более 250 тысяч евро.

Платформа Stopify запустилась в начале ноября и сейчас доступна на нескольких популярных языках Евросоюза. Платворма позволяет оформить "подписку" на ежемесячное пожертвование Украинской армии из любой страны мира — от семи евро до любой другой суммы.

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