На станции "Вецдаугава" электрички останавливаются у временных платформ

Поскольку продолжается интенсивное строительство железнодорожных пассажирских платформ, уже с пятницы, 19 мая, на остановке "Вецдаугава" Скултской железнодорожной линии поезда АО Pasažieru vilciens будут останавливаться на установленных там временных пассажирских платформах.

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Pasažieru vilciens призывает пассажиров следить за знаками пешеходного движения и вовремя прибывать на поезда, так как используемые до сих пор платформы будут оцеплены, и дорога до временных платформ может занять больше времени, чем обычно.

В ближайшее время временные платформы будут использоваться и в других местах, где их необходимо установить в ходе проекта модернизации перронов.