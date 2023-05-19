На станции "Вецдаугава" электрички останавливаются у временных платформ

Поскольку продолжается интенсивное строительство железнодорожных пассажирских платформ, уже с пятницы, 19 мая, на остановке "Вецдаугава" Скултской железнодорожной линии поезда АО Pasažieru vilciens будут останавливаться на установленных там временных пассажирских платформах.
Pasažieru vilciens призывает пассажиров следить за знаками пешеходного движения и вовремя прибывать на поезда, так как используемые до сих пор платформы будут оцеплены, и дорога до временных платформ может занять больше времени, чем обычно.
В ближайшее время временные платформы будут использоваться и в других местах, где их необходимо установить в ходе проекта модернизации перронов.