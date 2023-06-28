На строительство Брасского моста будет привлечено финансирование в размере 11,9 млн евро из Фонда сплочения
Foto: DELFI

В среду, 28 июня, Рижская дума приняла решение о привлечении на строительство Брасского моста финансирования из Фонда сплочения Европейского союза в размере 11,9 млн евро.

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Если проектная заявка будет одобрена, Департамент сообщения Рижской думы должен будет принять на себя обязательства в размере 16 млн евро.

Общие соотносимые расходы проекта составляют 13 941 886 евро, из которых финансирование из Фонда сплочения ЕС составляет 11 850 603 евро, софинансирование самоуправления — 1 673 027 евро и дотация из государственного бюджета — 418 256 евро. Общие несоотносимые расходы составляют 2 058 114 евро.

Как сообщалось, после проверок, проведенных 17 июня в Риге на линии 11-го трамвая, Брасский мост был признан безопасным для трамвайного сообщения, и со вторника, 20 июня, по нему было возобновлено движение трамваев.

Реконструкцию Брасского моста планируется завершить в строительном сезоне 2023 года. Реконструкцию осуществляет объединение поставщиков "CP — Rīgas tilti", в которое объединились АО Ceļu pārvalde и SIA Rīgas tilti, строительный надзор осуществляет объединение поставщиков KBL&ISL.

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