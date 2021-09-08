На свалке обнаружены "рижские столбики", департамент успокаивает – это не они
Foto: Twitter.com/Egriks

В социальных сетях распространяется фотография со свалки, где среди строительного мусора лежат столбики, предназначенные для регулирования дорожного движения. Департамент сообщения Рижской думы успокоил Delfi и читателей: столбики, которые использовались в проекте "Рижское лето 2021" и потом были убраны, находятся на складе.

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"Новоиспеченные миллионеры: 1) проектировщик столбиков 2) производитель столбиков 3) установщик столбиков 4)мойщик столбиков 5) заменитель испорченных столбиков 6) убиратель столбиков 7) хранитель отходов из столбиков. В скорости еще и переработчик столбиков. Мартиньш Стабиньш Стакс — светлый человек", — написал в Twitter пользователь Эрик, выложивший фотографию столбиков на свалке.

В Департаменте сообщения Рижской думы объяснили, что столбики, которых убрали с улиц Тербатас и Ойяра Вациеша, хранятся на складе, и при необходимости из используют снова. Кроме того, там стояли черные, а не оранжевые столбики.

"В этом случае картинка вырвана из контекста, и видимые на ней ограничительные элементы могут быть имуществом кого-нибудь другого", — сказала представитель департамента Лелде Рудзика.

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