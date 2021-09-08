На свалке обнаружены "рижские столбики", департамент успокаивает – это не они

В социальных сетях распространяется фотография со свалки, где среди строительного мусора лежат столбики, предназначенные для регулирования дорожного движения. Департамент сообщения Рижской думы успокоил Delfi и читателей: столбики, которые использовались в проекте "Рижское лето 2021" и потом были убраны, находятся на складе.
"Новоиспеченные миллионеры: 1) проектировщик столбиков 2) производитель столбиков 3) установщик столбиков 4)мойщик столбиков 5) заменитель испорченных столбиков 6) убиратель столбиков 7) хранитель отходов из столбиков. В скорости еще и переработчик столбиков. Мартиньш Стабиньш Стакс — светлый человек", — написал в Twitter пользователь Эрик, выложивший фотографию столбиков на свалке.
Īsā laikā uzceptie miljonāri:— Eriks 🇱🇻 (@Egriks) September 7, 2021
1)Stabiņu plānotājs
2)Stabiņu ražotājs
3)Stabiņu uzstādītājs
4)Stabiņu mazgātājs
5)Bojāto stabiņu nomainītājs
6)Stabiņu aizvācējs
7)Stabiņu atkritumu uzglabātājs.
Drīzumā arī stabiņu atkritumu pārstrādātājs
Mārtiņš Stabiņš Staķis ir gaišs cilvēks. pic.twitter.com/7N3okbVCUa
В Департаменте сообщения Рижской думы объяснили, что столбики, которых убрали с улиц Тербатас и Ойяра Вациеша, хранятся на складе, и при необходимости из используют снова. Кроме того, там стояли черные, а не оранжевые столбики.
"В этом случае картинка вырвана из контекста, и видимые на ней ограничительные элементы могут быть имуществом кого-нибудь другого", — сказала представитель департамента Лелде Рудзика.