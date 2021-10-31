На Таллинском шоссе - большая пробка перед мостом через Гаую
Foto: Ekrānuzņēmums

В воскресенье вечером, 31 октября, по состоянию на 18:20 на Таллинском шоссе перед Адажи по направлению в Риге возник существенный транспортный затор.

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В выходные дни по вечерам на этих участках Таллинского шоссе пробки возникают регулярно, но в воскресенье ситуацию усугубляет авария, произошедшая возле моста через Гаую.

По данным из приложений, отлеживающих транспортные заторы, на шоссе возникла пробка от озера Лиласте до моста через Гаую. Миновавшим этот затор водителям придется также задержаться в регулярной пробке перед Балтэзерсом.

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