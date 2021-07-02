На Таллинском шоссе пробки из-за ремонта

Вечером в пятницу на многих дорогах Латвии, особенно ведущих к морю, машин больше, чем обычно. Некоторые из них ремонтируется, и путь по ним может занять много времени, предупреждают Latvijas Valsts ceļi.
Особенно перегружено Таллинское шоссе. На участке от Звейниекциемса до Дунте скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, на одном отрезке движение организовано по одной полосе, и преодоление этого участка может занять до 50 минут. На участке от Видземского шоссе до Сигули скорость ограничена до 70 км/ч, ориентировочное время проезда — 25 минут.
Всего в Латвии ремонтируются 98 участков дорог. Самые значительные ограничения на главных дорогах:
На Видземском шоссе (А2) от поворота на Смилтена до Грундзале ведется обновление дорожного покрытия, движение организовано с помощью светофора, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, проезд по этому участку может занять 25 минут;
На Лиепайском шоссе (А9) от Скрунды до Калвене движение организовано с помощью светофора, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, проезд по этому участку может занять 26 минут;
На дороге Екабпилс-Резекне-Лудза-граница с Россией (Терехово) (А12) от Грейшкани до улицы Ригас движение по четырем отрезкам организовано при помощи светофоров, скорость ограничена до 50 и 70 км/ч, проезд по этому участку может занять 35 минут;
На дороге Гребнево (граница с Россией)-Резекне-Даугавпилс-граница с Литвой (Медуми) (А13) работы ведутся на нескольких участках, самые большие ограничения — от Малты до поворота на Феймани, где скорость ограничена до 50 и 70 км/ч и движение организовано с помощью светофоров, проезд по этому участку может занять 35 минут.
Со списком ограничений на региональных дорогах можно ознакомиться здесь.