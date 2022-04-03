На телебашне в Даугавпилсе поднят украинский флаг

Утром 3 апреля в Даугавпилсе на башне связи Латвийского государственного центра телерадиовещания (LVRTC) был поднят украинский флаг шириной 3x6 м. Если позволит погода, флаг будет развеваться над башней несколько дней, сообщает пресс-служба LVRTC.

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"Решимость, самоотверженность, сила и мужество, с которыми украинский народ и войска борются за свою Родину и демократические ценности, заставляют каждого из нас ежедневно переоценивать свою роль и вклад в укрепление патриотизма", - заявил председатель правления даугавпилсской телебашни Гиртс Озолс.

"LVRTC создает и поддерживает открытую, надежную и устойчивую среду электронных коммуникаций, чтобы жители Латвии могли быть информированными, свободными и независимыми в своих решениях. Поднимая флаг, мы также хотели бы напомнить вам, что у нас есть привилегия жить в независимой и демократической стране, где свобода слова является ценностью, а доступ к информации является правом каждого.

В настоящее время, когда помимо физических боев в Украине распространяются информационные войны и киберугрозы, мы думаем вместе с работниками сферы электронных коммуникаций истерзанной войной страны, чья задача - обеспечить доступность информации - стать жизненно важными", — подчеркивает Озолс.

Даугавпилсская радиотелевизионная башня имеет высоту 204 метра. Она была построена в 1957 году в Даугавпилсе на Церковной горке. Впервые флаг на Даугавпилсской башне был поднят в 2018 году, когда в честь столетия Латвии самые высокие башни LVRTC были оборудованы флагштоком и подсветкой флага для темного времени суток. С 2018 года на этих башнях ежегодно 4 мая и 18 ноября развевается национальный флаг Латвии.