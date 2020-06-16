На террасе Ратуши в Риге разместят пчелиные ульи и привезут туда королев-маток

В среду, 17 июня, на открытой террасе третьего этажа Рижской ратуши символически разместят три пчелиных улья. Как пояснили DELFI в Рижской думе, проект реализован в сотрудничестве с городским пчеловодом Угисом Малниексом, и его целью является "способствовать развитию зеленого мышления и экологическим проектам в городе".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пчеловод ознакомит с проектом руководителя временной администрации Рижской думы Эдвинса Балшевицса, других должностных лиц и работников думы.

На террасе поселятся три созданные в этом году пчелиные семьи, которые только сейчас начнут набирать силу и достигнут зрелости во второй половине лета. Во время мероприятия к семьям будут присоединены пчелиные матки или королевы. Согласно методике пчеловодства, королев к новым пчелиным семьям присоединяют через неделю после создания.