На территории Риги вступит запрет на рубку: штраф до 700 евро за каждое дерево

Каждый год с 15 апреля по 30 июня на территории Риги вводится запрет на рубку деревьев, чтобы обезопасить столичные насаждения в начале вегетационного периода и цветения, а также защитить гнездящихся на них птиц.

Сотрудники Инспекции Строительного управления по насаждениям в этот период будут усиленно следить за соблюдением запрета не только в центре города, но и в более отдаленных его районах.

За нарушение запрета физическим лицам грозит штраф до 700 евро за одно срубленное дерево, юридическим лицам — до 1400 евро.

Запрет на рубку деревьев не распространяется на деревья с диаметром ствола менее 20 см, плодовые деревья и опасные деревья, которые представляют угрозу для общества.

Запрет на рубку деревьев в определенный период года установлен правилами Кабинета министров № 309 от 2 мая 2012 года "Правила рубки деревьев за пределами леса" (Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža).