На территории Рижского пассажирского порта начат демонтаж рельсов

Сегодня на территории Рижского пассажирского порта начат демонтаж железнодорожных рельсов, чтобы территория стала более доступной для людей, сообщил агентству LETA представитель порта Юрис Петерсонс.

Пока что полностью демонтированы рельсы на участке от южной части Андрейсалы, в том числе рельсы, пересекающие железнодорожный переезд.

По словам Петерсонса, согласован проект демонтажа рельсов и на остальной территории, чтобы сделать ее более доступной для пешеходов, велосипедистов, арендаторов и местных жителей. Планируется демонтировать все 20 км рельсов.