На территории Сельскохозяйственного университета появится приют для бездомных кошек

Летом следующего года на территории Латвийского сельскохозяйственного университета (LLU) появится приют для бездомных животных. Здание приюта будет построено компанией LNK Industries, сообщили порталу Delfi в предприятии.

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LNK Industries создаст современную инфраструктуру для бездомных кошек, которая будет передана в собственность LLU. В здании будут созданы подходящие условия как для содержания животных, так и для работы персонала кошачьего приюта. Как отметили в LNK Industries, задача состоит в том, чтобы создать максимально удобные условия для животных и действительно комфортные условия для посетителей, которые хотят познакомиться с кошками, перед тем, как забрать их домой.

Член правления LNK Industries Каспарс Раткевичc подчеркнул, что очень важно помогать животным, которые по каким-то причинам стали бездомными.

"Мы должны дать им возможность найти новые дома и, пока это не произойдет, обеспечить им достойные условия жизни. Мы рады, что в сотрудничестве с Латвийским сельскохозяйственным университетом такая возможность будет предоставлена ​​бездомным кошкам в окрестностях Елгавы, что облегчит процесс поиска нового дома для животных", — указал он.

В строительстве приюта используется модульная система, которая дает возможность в короткие сроки создать необходимые помещения. Общая стоимость проекта приюта для кошек составляет 50 000 евро.