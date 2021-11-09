На три дня продлено дистанционное обучение в школах Вентспилса
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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией управление образования Вентспилса утвердило продление дистанционного обучения учеников общеобразовательных школ Вентспилса с 4-го по 12-й класс до 17 ноября, сообщила руководитель управления образования Вентспилса Инета Тамане.

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Решение поддержала и рабочая группа по кризисному управлению Вентспилса. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) на 8 ноября, 14-дневная кумулятивная заболеваемость в Вентспилсе на 100 000 жителей составляет 1900, что выше, чем в среднем по Латвии (1521).

Тамане подчеркивает, что такой высокий уровень заболеваемости в городе впервые, и ситуация серьезная. В муниципалитете надеются, что три дополнительных дня дистанционного обучения на короткой предпраздничной рабочей неделе сократят контакты между учащимися и позволят избежать новых случаев инфицирования.

Ученики 1-3 классов в период с 15 по 17 ноября продолжат очное обучение.

Объединенный тест для учащихся 4-12 классов не будет проводиться на этой неделе с целью избежать необходимости вызова учащихся в школу, так как он создает дополнительный риск заражения.

Государство планирует с 22 ноября запустить новый метод тестирования учащихся - самотестирование на антиген "Covid-19" - вместо текущего рутинного скрининга массовым методом с помощью ватных палочек. Новые наборы для самотестирования будут розданы учащимся, которые смогут пройти их индивидуально в присутствии взрослых и узнать результат в течение 15 минут. Если индивидуальный тест на антиген окажется положительным, будет необходимо уведомить об этом школу и отправиться на сдачу индивидуального теста в лабораторию. С негативным тестом ученик сможет отправиться в школу. Управление образования все еще ждет информацию от лаборатории "BIOR" о сроке действия тестов на антиген, добавила Тамане.

Она подчеркивает, что образовательные учреждения в настоящее время не могут позволить себе потерять ни одного учителя в связи с тем, что он заболеет или станет контактным лицом зараженного "Covid-19" человека. Педагоги должны обеспечивать учебный процесс, а не выполнять обязанности организатора тестирования, рискуя отправиться на две недели в карантин.

В настоящее время охват вакцинацией учителей Вентспилса в общеобразовательных школах составляет 97%, а в дошкольных образовательных учреждениях - 91%. Однако даже вакцинированные педагоги, становясь контактными лицами, обязаны соблюдать самоизоляцию. Управление образования призывает родителей проявить солидарность и поддержать работников образовательных учреждений в их стремлениях сократить распространение инфекции.

Как сообщалось ранее, очное обучение школьников и студентов возобновится с 15 ноября, о чем вчера после заседания коалиции объявила журналистам министр образования и науки Анита Муйжниеце.

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LETA

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