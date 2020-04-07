На участке Rail Baltica от ул. Золитудес до Рижского аэропорта вырубят 410 деревьев

На участке трассы железнодорожной магистрали Rail Baltica от ул. Золитудес до Рижского аэропорта вырубят 410 деревьев, сообщила агентству LЕТА представитель реализующей проект компании Eiropas dzelzceļa līnijas Рита Воронкова.

Проектирующее инфраструктуру Rail Baltica в Рижском аэропорту предприятие Prosiv получило разрешение на вырубку деревьев у комиссии по сохранению насаждений Рижской думы.

Комиссия, выдавая разрешение, пришла к выводу, что на этом участке проложить трассу без вырубки деревьев невозможно. Самоуправление установило размер компенсации за нанесенный природе ущерб в размере 98 тыс. евро. Eiropas dzelzceļa līnijas просит Рижскую думу вложить эти деньги в озеленение и благоустройство столицы.