На участке Rail Baltica от ул. Золитудес до Рижского аэропорта вырубят 410 деревьев
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На участке трассы железнодорожной магистрали Rail Baltica от ул. Золитудес до Рижского аэропорта вырубят 410 деревьев, сообщила агентству LЕТА представитель реализующей проект компании Eiropas dzelzceļa līnijas Рита Воронкова.

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Проектирующее инфраструктуру Rail Baltica в Рижском аэропорту предприятие Prosiv получило разрешение на вырубку деревьев у комиссии по сохранению насаждений Рижской думы.

Комиссия, выдавая разрешение, пришла к выводу, что на этом участке проложить трассу без вырубки деревьев невозможно. Самоуправление установило размер компенсации за нанесенный природе ущерб в размере 98 тыс. евро. Eiropas dzelzceļa līnijas просит Рижскую думу вложить эти деньги в озеленение и благоустройство столицы.

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LETA

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