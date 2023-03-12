На участке улицы Гоголя закрыто движение для всех видов автомобилей

С 11 марта в Риге в районе Центрального вокзала введены дополнительные ограничения движения, связанные с интеграцией строительства железнодорожного проекта Rail Baltica в инфраструктуру латвийской столицы.

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С 11 марта закрыто движение автотранспорта на участке улицы Гоголя - от улицы 13 Январа до улицы Тургенева. На указанном участке сохранено движение общественного транспорта, а также доступ к частной собственности.

Наряду с новыми ограничениями движения остаются в силе ранее введенные изменения, сообщает пресс-служба Рижской думы.

Как сообщалось, в рамках проекта "Интеграция железнодорожной инфраструктуры европейского значения Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги" будут реконструированы три перекрестка - перекресток набережной Генерала Радзиня, Набережной 11 ноября и улицы 13 Января, пересечение набережной Генерала Радзиня и улицы Тургенева, а также перекресток набережной Генерала Радзиня и улицы Пушкина.

Кроме того планируют перестроить перекрестки улиц Тимотея и Тургенева и улиц Гоголя и Гайзиня.

Помимо этого будет проведена полная реконструкция набережной Генерала Радзиня, включающая в себя все подземные и другие инженерные коммуникации — восстановление наружных сетей водоснабжения и канализации, систем газоснабжения, электроснабжения и распределительных сетей и т.д. На улице Гоголя тоже заменят сети теплоснабжения.

На набережной Генерала Радзиня построят полноценную уличная структуру по всей ее длине: восстановят покрытие велосипедной дорожки и оборудуют пешеходно-велосипедный пандус, который соединит улицу Маскавас с планируемым железнодорожным мостом Rail Baltica через Даугаву.

Во всей зоне, предназначенной для реконструкции инфраструктуры, проектом предусмотрены более безопасные решения для пешеходов и велосипедистов, улучшение экологии и озеленение.

В частности, пешеходный туннель на улице Гоголе возле Рижского Центрального рынка переоборудуют под нужды велосипедистов. На улицах Маскавас и Гоголя проект предусматривает реконструкцию контактных сетей трамваев и троллейбусов.

В рамках проекта реконструируют два моста через городской канал — на улице Маскавас и на набережной Генерала Радзиня.

На городском канале также проведут строительные работы рядом с территорией, где раньше располагался торговый центр "Титаник". Для обеспечения доступа со стороны канала построят лестницы, пандус и пирс.

За проект и реализацию строительных работ отвечает RBBL, в которое объединились три компании - SIA Binders, AS LNK Industries и SIA Nordes Būve. Надзор за строительством осуществляет SIA Firma L4.

Проект интеграции Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги реализуется с 2014 года. Общий бюджет проекта составляет 28 миллионов евро. Наибольшая часть финансируется из Фонда когезии ЕС (23,8 млн евро), дотация муниципального и государственного бюджета составляет 4,2 млн евро.