На участке в Пушкинском лицее нашли 400 непроштампованных конвертов: эти голоса не засчитают

Еще на одном избирательном участке констатированы 419 непроштампованных конвертов, которые не могут быть учтены при подсчете результатов выборов, сообщила телеканалу TV3 председатель Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня.

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Конверты без печатей участковой комиссии были обнаружены на 144-м избирательном участке, который находился в Пушкинском лицее на улице Саркандаугавас. Количество непроштампованных конвертов совпадает с количеством голосов, поданных в дни предварительного голосования. На этом участке проголосовали 933 избирателя, а действительными признаны 514 бюллетеней.

Из общего числа признанных годными 23,93% голосов отдано объединению "Развитию/За!"/"Прогрессивные", "Согласие"получило - 23,54% голосов, "Новое единство" - 10,31%, "Русский союз Латвии" - 8,75%, "Visu Latvijai-ТБ/ ДННЛ/ЛОР" - 8,17%, "Честь служить Риге" - 6,23%, "Альтернатива" - 4,09%, "Союз "зеленых" и крестьян" - 3,89%, "Новая консервативная партия" - 3,11%.

Как сообщалось, реагируя на информацию о том, что на 97-м избирательном участке на выборах Рижской думы, который находился в Рижской классической гимназии, избирателям для голосования было выдано значительное количество конвертов без печатей участковой комиссии, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после закрытия участков собрались на заседание, на котором было принято решение обратиться в Службу государственной безопасности (СГБ) с просьбой провести проверку обстоятельств. Как уточнила сегодня утром Берзиня, речь может идти о 208 непроштампованных конвертах.