На "удаленку" ушло 188 учебных заведений в 39 самоуправлениях

В связи с распространением Covid-19 образовательный процесс продолжается удаленно в 188 учебных заведениях 39 самоуправлений, сообщила старший эксперт Государственной службы качества образования (ГСКО) Яна Вейнберга.

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Всего в новом учебном году очный учебный процесс был начат в 672 образовательных учреждениях.

Сравнивая количество решений, принятых руководителями образовательных учреждений 6 и 13 сентября, ГСКО пришла к выводу, что количество классов, перешедших на дистанционное обучение, увеличилось на 123.

По состоянию на 13 сентября в ГСКО поступила информация, что в 44 дошкольных группах в 20 случаях карантин установлен для всей группы, в 14 случаях — для части группы и в 10 случаях самоизоляция установлена индивидуально.

На уровне основного образования Covd-19 затронул 471 класс, в том числе удаленное обучение введено в 178 случаях (112 случаев в группе 1-6-х классов, 66 случаев — в группе 7-9-х классов). 115 классов учатся наполовину удаленно, в том числе 61 — в группе 1-6-х классов, 54 — в группе 7-9-х классов.

На уровне средней школы дистанционное обучение установлено для 101 класса, в том числе в 37 случаях удаленно учится весь класс, в 40 случаях — часть класса и в 24 случаях — отдельные ученики.

По данным ГСКО, чаще всего решения об удаленном учебном процессе принимались руководителями учебных заведений в Рижском, Елгавском, Лиепайском и Екабпилсском краях.