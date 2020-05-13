На Украине найдены следы поселений подавшихся туда в Средневековье древних балтов

Институт археологии НАН Украины сообщил о найденных в этой стране захоронениях средневековых мигрантов из балтийских племен. Согласно результатам раскопок, это была первая волна переселения куршей, пруссов и скальдов. В частности, найдено 67 захороненных головой на север тел, а с ними различные типы фибул, декоративных брошей, браслетов и колец, типичных для культуры балтов тех времен.

Украинские ученые отмечают, что найденные останки имеют "низкий уровень адаптированности", то есть очень самобытны. По мнению археологов, это может свидетельствовать о том, что данные переселенцы были представителями первой волны миграции. Также отмечается, что броши-фибулы были в хорошем состоянии и без следов починки, что обычно бывает, если ими пользуются долгое время.

Радиоуглеродный анализ показал, что речь идет о представителях 10-12 веков нашей эры. В основном балты-мигранты были вооружены топорами и дрались в пешем порядке.