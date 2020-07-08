На улицах Марияс и Чака в Риге до середины ноября будет ограничено движение

Движение транспорта на улицах Марияс и Александра Чака в Риге будет ограничено с 8 июля до 18 ноября в связи с ремонтными работами, сообщается в подготовленном отделом по связям с общественностью Рижской думы пресс-релизе для СМИ.

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Сообщается, что движение будет ограничено на участке от улицы Меркеля до улицы Пернавас.

В Департаменте сообщения Рижской думы объяснили, что в настоящее время ведутся подготовительные работы, чтобы вскоре можно было начать ремонтные работы по всей длине улиц Чака и Марияс.

Ремонтные работы будут проходить в два этапа. До конца этого строительного сезона асфальтобетонное покрытие дороги будет полностью восстановлено по всей длине улицы. Тротуары выложат брусчаткой разных цветов.

В ходе второго этапа, в следующем строительном сезоне, улицу облагородят по всей ее длине. Рядом с проезжей частью посадят деревья и установят штативы для велосипедов.

Строительные работы начнутся с левой стороны улиц Чака и Марияс по направлению от центра. Пешеходы, велосипедисты и водители должны принимать во внимание ограничения движения, которые будут действовать во время ремонтных работ до 18 ноября.

При замене дорожного покрытия на тротуарах пешеходам будет обеспечено движение по поверхности проезжей части через временный пешеходный туннель, который будет отделен от проезжей части и рабочей зоны барьерами, пообещали в Департаменте сообщения.