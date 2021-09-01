На улицах Риги и других городов на следующей неделе пройдут военные учения

С 6 по 12 сентября на территории, находящейся в ведении 1-й Рижской бригады Земессардзе — в Риге, Юрмале, Олайне, Марупе, Кекаве, Балдоне, Баусском и Ропажском краях — пройдут учения Национальных вооруженных сил Namejs 2021. Об этом сообщает портал Рижского самоуправления.

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С понедельника, 6 сентября, начнется активная фаза военных учений, которая будет проходить вне военных объектов, чтобы максимально приблизить учебную задачу к реальной обстановке.

В рамках учений солдаты и земессарги 1-й Рижской бригады Земессардзе будут патрулировать, устраивать укрытия, патрульные базы и блокпосты, а также выполнять другие учебные задачи. В воскресенье, 12 сентября, планируется завершить активную фазу учений.

После активной фазы учений 1-й Рижской бригады бригада будет оказывать поддержку 1-й Видземской и 3-й Латгальской бригадам Земессардзе, а также выполнять другие учебные задачи, не связанные с активными учениями в населенных пунктах.

Военные учения Национальных вооруженных сил Namejs 2021 проходят на всей территории Латвии с 30 августа по 3 октября. Они совмещены с учениями Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил "Серебряная стрела". Учения проходит в два этапа: в конце августа и в первой половине сентября отрабатываются действия в условиях гибридной угрозы, а во второй половине сентября будет разыгрываться сценарий конвенциальной угрозы.

Задачи военных учений будут выполняться на заранее согласованных земельных участках, принадлежащих государству, муниципалитетам, юридическим и частным лицам. После учений территории будут убраны. В местах учений запрещается трогать или перемещать неизвестные найденные предметы.

Во время учений вне полигонов будут использоваться только учебная аммуниция и имитации боевых средств, которые создают шум, но не угрожают здоровью и жизни людей.