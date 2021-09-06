На улицах Риги и других городов пройдут военные учения
Foto: Latvijas armija

С сегодняшнего дня в Риге и других самоуправлениях во время учений Национальных вооруженных сил Namejs 2021 военнослужащие будут выполнять различные учебные задания, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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Учения продлятся до 12 сентября в Риге, Юрмале, Олайне, Марупе, Кекаве, Балдоне, Бауске и Ропажи.

Целью учений является проверка и повышение готовности подразделений для выполнения задач национальной обороны как самостоятельно, так и в рамках системы коллективной защиты.

С сегодняшнего дня начнется активная фаза военной подготовки, которая будет проходить вне военных объектов, чтобы максимально приблизить учебную задачу к реальной обстановке.

Во время учений военнослужащие 1-й Рижской бригады и земессарги будут патрулировать, устраивать укрытия, патрульные базы и контрольно-пропускные пункты, а также выполнять другие учебные задания.

Окончание учений намечено на воскресенье, 12 сентября.

Военные учения Национальных вооруженных сил Namejs 2021 проходят по всей Латвии с 30 августа по 3 октября. Они совмещены с военными учениями Механизированной пехотной бригады "Серебряная стрела".

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LETA

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Source

LETA

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