На улицах Риги начнут работать краны с питьевой водой
Foto: Rīgas dome

Сегодня в 11:00 в Центральном спортивном квартале на ул. Кр. Барона, 116a будет открыт сезон уличных кранов с питьевой водой.

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Во время мероприятия представители самоуправления расскажут о начале работы кранов, планах по установке новых кранов с питьевой водой и обеспечении бесплатной питьевой водой во время Праздника песни и танца.

В мероприятии примут участие председатель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы Селина Ванцане, член правления предприятия Rīgas ūdens Нормунд Зваунис и советник исполнительного директора Рижской думы Ева Юхневича.

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