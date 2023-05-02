На улицах Риги начнут работать краны с питьевой водой

Сегодня в 11:00 в Центральном спортивном квартале на ул. Кр. Барона, 116a будет открыт сезон уличных кранов с питьевой водой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во время мероприятия представители самоуправления расскажут о начале работы кранов, планах по установке новых кранов с питьевой водой и обеспечении бесплатной питьевой водой во время Праздника песни и танца.

В мероприятии примут участие председатель комитета по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы Селина Ванцане, член правления предприятия Rīgas ūdens Нормунд Зваунис и советник исполнительного директора Рижской думы Ева Юхневича.