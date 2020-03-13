На улицах Риги запрещены все публичные мероприятия
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В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в Риге запрещены все уличные публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты - вне зависимости от числа участников. Такое решение после консультаций с представителями правоохранительных органов в пятницу приняла временная администрация Рижской думы.

Рижская дума призывает отнестись к решению с пониманием и не подавать новые заявки на проведение мероприятий.

Организаторы памятных мероприятий 16 марта сегодня проинформировали самоуправление, что не будут проводить заявленные мероприятия.

Как сообщалось, в связи с распространением Covid-19 в Латвии с сегодняшнего дня до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Отвечать за координацию работы ответственных органов во время чрезвычайного положения будет Минздрав.

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