На улице Браслас в Риге до конца лета закроют движение транспорта

В связи с работами на объекте "Строительство участка Восточной магистрали "Улица Иерикю — улица Виеталвас", 1-я очередь" с 6 июля до 31 августа будет закрыто движение транспортных средств по улице Браслас, на участке от ул. Мадонас до ул. Вэявас, сообщается на сайте Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ответственному за выполнение работ объединению поставщиков ACB, TILTS поручено организовать для транспортных средств объездные пути, установить дорожные знаки, дать возможность жителям и сотрудникам предприятий, находящихся на упомянутом участке улицы, подъехать к своим домам или местам работы, а также обеспечить движение оперативного транспорта.