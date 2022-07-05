На улице Браслас в Риге до конца лета закроют движение транспорта
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В связи с работами на объекте "Строительство участка Восточной магистрали "Улица Иерикю — улица Виеталвас", 1-я очередь" с 6 июля до 31 августа будет закрыто движение транспортных средств по улице Браслас, на участке от ул. Мадонас до ул. Вэявас, сообщается на сайте Рижской думы.

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Ответственному за выполнение работ объединению поставщиков ACB, TILTS поручено организовать для транспортных средств объездные пути, установить дорожные знаки, дать возможность жителям и сотрудникам предприятий, находящихся на упомянутом участке улицы, подъехать к своим домам или местам работы, а также обеспечить движение оперативного транспорта.

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