На улице Бривибас из-за аварии образовалась пробка

На выезде из Риги образовалась пробка. Машины скапливаются на улице Бривибас в Югле, а после пересечения Бривибас с улицей Юглас их еще больше. Причина — столкновение двух машин в Берги.
В Берги, неподалеку от границы Риги, столкнулись две машины.
Последствия аварии ликвидированы, но машин все еще очень много. Замедлено движение около виадука Видземского и Таллинского шоссе.
Еще одна авария произошла в Балтезерсе, из-за чего образовалась пробка на Таллинском шоссе.
Меньше пробок по направлению из Риги в Бауску, Елгаву и Юрмалу.