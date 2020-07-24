На улице Бруниниеку в Риге ограничат движение транспорта и пешеходов

В связи с работами по восстановлению дорожного покрытия с 24 июля до 21 октября будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на ул. Бруниниеку, на участке от ул. Валмиерас до ул. Валдемара.

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Проводящей работы компании поручено организовать пути объезда и установку дорожных знаков, а также обеспечить подъезд транспортных средств жителей и предприятий, расположенных на этом участке улицы, к месту жительства или работы.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением аварийного ремонта сети водоснабжения в Риге с 10 часов утра сегодняшнего дня до вечера 29 июля будет перекрыто движение транспортных средств на ул. Илукстес, на участке от ул. Пилдас до ул. Страуту.

Движение общественного транспорта на этом участке будет разрешено.