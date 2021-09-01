На улице Чака оставили одну велополосу, а вторую убрали

На улице Чака осталась только одна велополоса — ведущая в центр, сообщает Департамент сообщения Рижской думы.

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По направлению из центра будет полоса для общественного транспорта и полоса для автомобилей, а в сторону центра будет сохранена существующая организация дорожного движения, то есть одна полоса для частного и общественного транспорта и одна велополоса.

Сейчас проводится перемаркировка полос.

Эксперимент с велополосами на улице Чака продлился меньше года — с осени прошлого года. Тогда на улице были оборудованы две велополосы, значительно сужавшие проезжие части и способствовавшие пробкам. Проект не получил поддержки ни среди предпринимателей, работающих в этом районе города, ни среди жителей. Итог: Комитет по делам сообщения Рижской думы решил прекратить эксперимент и изменить организацию движения на улице.

Одновременно комитет решил, что нужно превращать улицу Кр. Барона в полноценную улицу для пешеходов, велосипедистов и трамвайного сообщения.

Объединение "Город для людей" считает: велоэксперимент на улице Чака не удался потому, что улица не была к этому моменту благоустроена. "На ней не были установлены скамейки, велосипедные стоянки, урны для мусора", указывает "Город для людей". Общество также считает, что для оценки эксперимента использовалась неверная статистика.

Во вторник "Город для людей" вместе с Обществом развития центра Риги и Обществом района Авоты провели пикет на улице Чака, требуя "усовершенствовать человечную и приятную среду" на этой улице. В нем приняло участие около 50 человек.