На улице Чака установят 133 велоштатива и 36 ящиков для цветов

На этой неделе начался заключительный этап благоустройства на улице Александра Чака в Риге. С сегодняшнего дня ящики для цветов и клумбы начали засаживать различными растениями. Ожидается, что работы будут завершены к концу августа. Об этом сообщает пресс-служба Рижской думы.

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В общей сложности на улице А. Чака, на участке от улицы Меркеля до улицы Пернавас, установлено 36 ящиков для цветов, а также девять скамеек, урны для мусора и 133 штатива для велосипедов. Весной на участке улицы А. Чака от улицы Пернавас до улицы Эрглю было посажено 26 деревьев, а вдоль квартала Барона и на разделительной полосе, на участке от улицы Эрглю до улицы Таллинас, были засеяны цветочные поляны.

Как уже сообщалось, проект озеленения затрагивает 12 столичных улиц — от высадки деревьев до установки лавочек, клумб, мусорных урн и штативов для велосипедов.

Как сообщает пресс-служба Рижской думы, в ближайшие недели должны начать монтаж элементов озеленения на остальных 11 центральных улицах города. Установка элементов благоустройства еще ожидается на трех участках улицы Кр. Валдемара: от ул. Зирню до ул. Лактас, от ул. Бруниниеку до ул. Зирню и от бульвара Кронвалда до ул. Бруниниеку.

Кроме того, в городе будут благоустроены два участка улицы Элизабетес: от ул. Экспорта до бульвара Бривибас и от ул. Сатеклес до бульвара Бривибас.

Работы по благоустройству запланированы также на участке улицы Бривибас от ул. Лачплеша до Воздушного моста; на участке улицы Дзирнаву от ул. Тербатас до ул. Гоголя; на улицах Ленчу и Гану; на ул. Меркеля; на участке бульвара Калпака от бульвара Бривибас до ул. Кр. Валдемара, а также на улице Стабу.