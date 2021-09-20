На улице Чака завершена перемаркировка полос. Что изменилось?

Завершена перемаркировка полос на улице Чака, сообщили в Департаменте сообщения Рижской думы.

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В дальнейшем организация движения на улице Чака предусматривает, что в одном направлении от центра города будет полоса общественного транспорта и полоса для автомобилей, в свою очередь в направлении центра столицы будет одна велополоса, а у общественного транспорта и автомобилей будет общая полоса.

О том, что на улице Чака останется лишь одна велополоса, стало известно 1 сентября.

Также Rīgas satiksme сообщает, что уже есть заметные улучшения в движении общественного транспорта. С того момента, как на улице Чака осталась одна велополоса, уменьшилось количество задержек общественного транспорта.

Согласно нормативам, в местах, где нет велосипедной инфраструктуры, велосипедисты должны ехать ближе к правой стороне полосы. По тротуару ездить разрешено с такой скоростью, которая не угрожает безопасности движения и пешеходов.