На улице Гранита появится дорожка для пешеходов и велосипедистов
Foto: Zane Bitere/LETA

Вдоль индустриальной зоны на улице Гранита, которая также является местной дорогой Шкиротава-Сауриеши (V35), на промежутке длиной в 700 метров от границы Риги построят дорожку для пешеходов и велосипедистов, сообщили в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

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На данный момент пешеходы передвигаются по обочине дороги, чтобы добраться на рабочие места в производственных и сервисных предприятиях.

Пешеходно-велосипедная дорожка будет 3,5 метров в ширину, 2 метра будут выделены для велосипедистов, а 1,5 метра — для пешеходов. Велосипедная часть дорожки будет заасфальтирована, а на пешеходной части покрытие будет сделано из бетонной брусчатки.

Будет построена и система отвода воды, установлено освещение. Также обновлена остановка "Улица Стурайню", где будет установлен павильон, у самой остановки оборудуют освещение для пересечения улицы Гранита.

В марте 2020 года LVC обратилось в Департамент сообщения Рижской думы с просьбой запланировать строительство велосипедной и пешеходной инфраструктуры на принадлежащем муниципалитету участке улицы Гранита. Однако, сославшись на нехватку средств, самоуправление ответило, что в ближайшие годы не планируется создание инфраструктуры в этом месте, но Рижская дума рассмотрит эту возможность.

Планируется, что проектировка дорожки завершится в октябре, после этого начнется процедура закупки на строительство, которое планируется реализовать в строительном сезоне 2022 года. Планируемые затраты на строительство составляют 293 714,25 евро (без НДС).

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