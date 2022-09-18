На улице Калнциема на неделю будет ограничено движение транспорта
Foto: LETA

Во время ремонтных работ на асфальтовом покрытии с 18 до 23 сентября будет ограничено движение транспортных средств по улице Калнциема в Риге.

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Как сообщили агентству LETA в Департаменте связи Рижской думы, движение будет ограничено на участке улицы Калнциема от улицы Дрейлиню до улицы Мелнсила.

Ремонтные работы на улицце Калнциема будут проводиться поэтапно. Перед SIA "Roadeks" возложена задача обеспечения размещения дорожных знаков, подъезда транспортных средств к месту проживания или работы, движения оперативного и общественного транспорта, создание временных остановок для общественного транспорта и т.д.

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