На улице Маскавас ограничено движение из-за строительных работ
Foto: LETA

С 29 по 30 августа на время строительных работ будет ограничено движение в районе пересечений улиц Турегенева и Маскавас. До 20 сентября на отдельных участках улицы Маскавас также продлены уже действующие ограничения, сообщает Рижская дума.

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В частности, до 30 августа будет ограничено движение на участке от улицы Тургенева до здания на улице Маскавас, 1, а также на пересечении улицы Тургенева с улицей Маскавас.

До 20 сентября сохранится действующее ограничение движения транспортных средств на перекрестке улицы Маскавас с улицами Даугавпилс, Йерсикас и Гребенщикова. Также до 20 сентября в силе сохраняются существующие ограничения движения в районе улицы Маскавас и Маза кална.

В свою очередь с 7 сентября до 31 октябре движение транспортных средств будет закрыто на участке улицы Маскавас (в направлении центра) от улицы Дрицану до улицы Айвиекстес.

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